Rottweil Narrenzunft will Aufsagen stärken

Die Narrenzunft Rottweil hat sich aus diesem Grund vor einigen Jahren zum Ziel gesetzt, das Aufsagen als Element der Rottweiler Fasnet durch unterschiedliche Aktionen zu stärken, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aus diesem Anlass wurde zum Narrentag eine Ausstellung konzipiert, die über 60 Handhebete und Narrenbücher aus 70 Jahren in den Schaufenstern der Geschäfte zeigt. Unter fachkundiger Führung sollen diese Unikate den am Aufsagen Interessierten erklärt werden.

Am Sonntag, 29. Januar, lädt die Narrenzunft deshalb zu einem Rundgang in der Kernstadt ein. Treffpunkt für alle Aufsagebegeisterten ist am Sonntag um 14.30 Uhr an der Hauptstraße 1.