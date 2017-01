R ottweil. Der Rottweiler Narrentag steht vor der Tür. In wenigen Tagen findet eines der größten Narrentreffen im süddeutschen Raum statt. Dieses bringt für die Bewohner der Kernstadt einige Beschwerlichkeiten mit sich. Die Narrenzunft bittet deshalb am Donnerstag, 12. Januar, um 19.30 Uhr alle Bewohner der Innenstadt zu einer Infoveranstaltung in die Hauptstraße 1. Der Vorstand wird dabei das Konzept des Narrentages erläutern. Ferner möchten die Organisatoren auf einige Besonderheiten an diesem Wochenende, 21. und 22. Januar, hinweisen. Zudem sind die Verantwortlichen auch auf Hinweise und Tipps der Kernstadtbewohner für eine reibungslose Durchführung des Narrentages dankbar.