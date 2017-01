Rottweil Narrenzunft blickt voraus und zurück

Er bedankte sich bei den Narren und den fleißigen Helfern im Hintergrund, die zum Gelingen der Zepfenhaner Fasnet beitragen. Im Detail ging Schriftführer Dieter Higlister auf alle Termine im abgelaufenen Jahr ein.

Ortsvorsteher Eugen Mager bedankte sich bei allen für die Pflege der Fasnet im Ort. Besonders freut ihn nach eigenen Worten, dass sich die jungen Mädchen der Garde mit Claudia Riedlinger seit dem Sommer regelmäßig im Schulhaus zur Probe treffen.

Der stellvertretende Vorsitzende Rainer Ulmschneider überreichte den Narren, die in der Fasnetssaison 2016 bei besonders vielen Veranstaltungen im Narrenkleid dabei waren, ein Geschenk.

Schließlich wurden die Mitglieder geehrt, die seit vielen Jahren bei der Narrenzunft als Hästräger mitwirken oder zum Gelingen der Fasnet beitragen: Für 25 Jahre Zugehörigkeit zur Narrenzunft wurden Christine Gaußer und Jutta Schneider geehrt. Vor 40 Jahren traten Werner Brolde, Oswald Grimm, Winfried Schmid und Josef Zeiser in die Narrenzunft ein. Und seit 50 Jahren sind Roland Blessing, Ewald Haigis, Rudolf Hermann, Erwin Kammerer, Berthold Rieger und Erwin Schneider bei der Zunft.

Zum Abschluss der Hauptversammlung gab es noch für die Weißnarren, Eckerwaldmännle, Stoagurschel und Elferräte jeweils ein Freibier. Am Ende stimmten die Narren in Zivil das "Gselzbrot-Lied" an.

Samstag, 14. Januar: Fackelumzug und Brauchtumsabend Hagen-Henker-Zunft in Beffendorf. Sonntag, 29. Januar: Fasnetsumzug Narrenfreunde Aldingen. Samstag, 18. Februar: Fasnetausrufen in Zepfenhan. Donnerstag, 23. Februar: Kinderumzug durch den Ort. Samstag, 25. Februar: Bunter Abend in der Turn- und Festhalle Zepfenhan. Montag, 27. Feburar: Umzug durch den Ort. Dienstag, 28. Februar: Umzug durch den Ort, abends Fasnetsverbrennung.