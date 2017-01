Rottweil Narrentag: Zehntausende sehen großen Umzug

Zum Auftakt des Narrentags hatte die Überlinger Zimmermannsgilde am Samstagvormittag traditionell den Narrenbaum gestellt. Am Abend bot sich den Besuchern dann ein stimmungsvolles Schauspiel: Der Sternlauf führte die Zünfte in der nur von Fackeln erhellten Stadtmitte zusammen, wo die Elzacher Schuttig ums Feuer tanzten. Gänsehaut gab es nicht nur wegen der besonderen Atmosphäre, sondern auch wegen der Kälte. In rund 70 Besenwirtschaften und den Lokalen der Stadt wurde die ganze Nacht gefeiert.

Der Viererbund kommt alle drei bis vier Jahre zum Narrentag zusammen. Nur dann verlassen die traditionsreichen Mitgliedszünfte ihre Stadtmauern. Zuletzt hatte das Treffen 2013 in Elzach stattgefunden. Seither bereitete sich die Rottweiler Zunft auf das Großereignis vor.