Rottweil Narrentag: Vier Jahre Vorarbeit sind es wert

Weitere Aspekte gilt es zu klären: Wo und wann müssen welche Absperrgitter zur Verfügung stehen, wo können sich die Jungnarren fürs lebige Bild beim Empfang der Narrenzunft umziehen? Wie werden die Plätze für Menschen mit Behinderung frühzeitig abgesperrt und gekennzeichnet? Wann kann im Kapuziner die Deko angebracht werden – vor, während oder nach der Verlegung des Spezial-Teppichbodens, der dem Schutz des historischen Sonnensaals dient? Sind die 18 Zahlstellen optimal platziert, reicht die Zahl der Personen aus, um Zuschauer dennoch schnell und unkompliziert in die Stadt zu lassen? Wurden alle Innenstadt-Anwohner informiert, dass Stellplätze wegfallen, dafür aber spezielle Parkplätze am Nägelesgraben für Innenstadt-Bewohner ausgewiesen wurden? Muss das Pferdegespann, dass den Narrenbaum in die Stadt befördert, von der Polizei eskortiert werden oder reichen ein paar wache Wadelkappen? Gibt es noch Lücken bei den Unterkünften, wird das Auslegen der Doppelsporthalle mit einem Spezialboden rechtzeitig fertig? Gibt es noch Feinheiten im Bus- und Verkehrskonzept zu beachten? Ist allen wichtigen Ansprechpartnern klar, dass die Innenstadt ab Samstag 10 Uhr für den Verkehr abgeriegelt wird? Und, und, und...

Dass in Rottweil derzeit also die Telefondrähte glühen und E-Mails Weihnachten und Silvester zum Trotz hin- und hergeschickt werden, scheint für die Organisatoren längst Routine geworden zu sein. So entsteht gerade auch der finale Einsatzplan, der zu jeder einzelnen Aktivität festlegt, wie viele Personen gebraucht werden und wer verantwortlich ist. "Wir bereiten beispielsweise noch ein spezielles Ereignis zum Abschluss vor: Am Ende des großen Umzugs am Sonntagnachmittag schleusen wir die vier Stadtkapellen Richtung Straßenkreuz und dann werden mehr als 220 Musiker alle vier Narrenmärsche spielen", erklärt Christoph Bechtold und ihm ist dabei jetzt schon die Vorfreude anzusehen. "Wer da kein Kribbeln im Bauch bekommt..."

Dass am Ende auch wirtschaftlich kein zu großes Risiko für die Narrenzunft als Verein entsteht, dafür sorgt Stefan Roth, wenn auch mit einigen schlaflosen Nächten. "Wenn ich sehe, welchen immensen finanziellen Aufwand wir als Narrenzunft betreiben und in welch unglaubliche Vorleistung wir gehen, kommt man schon ins Grübeln", gesteht er. Dass die Zunft aber unkomplizierte und großzügige Sponsoren gefunden habe, mache es auch wieder leichter. Am Ende müsse man das Ganze einfach mit Verstand und kühlem Kopf immer wieder durchrechnen – darin sind sich die Vorstände einig. "Wir haben deshalb bewusst auch auf den ganzen Vermarktungsschnickschack verzichtet. Außer den Plakaten, den Plaketten und den Eintrittsbändeln gibt es nichts. Wir wollen schließlich ein Fest feiern und keine Merchandising-Schlacht veranstalten", betont Bechtold.

Dabei mussten sich die vier Hauptverantwortlichen anfangs noch die eine oder andere zynische Bemerkung zum Motto "Zu Gast bei Freunden" anhören. Diese Stimmen seien aber seit Monaten verstummt. Mehr noch: Die Resonanz aus dem Viererbund sei voll des Lobes und viele Menschen aus der Stadt kämen zurzeit aktiv auf die Narrenzunft zu und bedankten sich mit hohem Respekt für das, was da geleistet würde. "Den Dank nehmen wir sehr gerne entgegen, es freut einen immer, wenn man für seine Arbeit auch was zurückbekommt", so Hauser. "Am Ende ist es aber die ganze Stadt, die mit Leidenschaft und viel Kraft etwas Tolles, Einzigartiges bewegt – so gesehen hat unser Motto längst gegriffen. Und ich bin sicher, wir werden unseren Gästen eine Willkommenskultur anbieten, die sich in die unbeschreibliche Atmosphäre des Viererbundes einreiht", wagt Narrenmeister Christoph Bechtold einen Blick auf das bevorstehende Narrentags-Wochenende.