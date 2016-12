Rottweil Narrentag: Kinder fiebern Schuttigfeuer entgegen

Rottweil - Wenn es um die Rottweiler Fasnet geht, sind sie fast schon so etwas wie alte Hasen: Marietta Hudelmaier, Laura Huber, Carl Zimmerer, Moritz Burkard und Nick Reimann haben in ihren Familien das Närrische von klein auf kennengelernt. Und doch ist jetzt alles anders: Nicht nur, dass die fünf inzwischen Fünftklässler sind, sie haben auch noch nie in ihrem Leben einen Narrentag in Rottweil erlebt.