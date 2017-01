Rottweil Narrentag: Fasnet ist nichts Statisches

Das Du: Ein essentieller Bestandteil ist das Aufsagen. Aus dem Unerkanntsein eine gewisse Offenheit und Freiheit dem Gegenüber zu sagen, was man sich sonst nicht traut. Die Fasnet als etwas Freiheitliches. Beinahe gar als etwas Anarchisches. Unvergessen die Erinnerung als er, Schellhorn, auf der Straße als kleiner Narr einem Lehrer, in den 60er-Jahren eine Autorität, respektvoll mit Sie ansprach – und dieser ihm entgegnete: Der Narr sagt Du. Ein Zeichen, dass der Narr gleichberechtigt der Autorität ist. Dass alle Menschen gleichwertig sind (wenigstens während der Fasnet).

Konsequenz: Der Narr geht nicht zur Obrigkeit. Er macht keinen Bückling vor der Landesregierung. Also zum Beispiel in Stuttgart vor dem Ministerpräsidenten. So sehen dies auf jeden Fall die Rottweiler Narren seit den 70er-Jahren.

Karneval: Zwar sind der Karneval und die Fasnet unterschiedliche Kinder, doch Markus Schellhorn unterschätzt den Frohsinn am Rhein nicht, spricht ihm ebenfalls mit Blick auf die Verballhornung des Militärs Tiefsinn zu.

"Event": Als langjähriges Mitglied im Ausschuss weiß Markus Schellhorn um die Schwierigkeit der Rottweiler Narrenzunft, das Wesen der Fasnacht, der Fasnet zu erhalten. Das Abgrenzen von Event-Veranstaltung und Selbstinszenierung gilt als elementar. Dabei ist Fasnet trotz aller Tradition nichts Statisches. Ein Spannungsfeld im wahrsten Sinne des Wortes.

Rottweil: Die Rottweiler Fasnet schöpft ihre Kraft aus dem einmaligen Stadtbild und seinen bunten Figuren.

Plural. Die eine Rottweiler Fasnetsfigur, die gibt es ja nicht. Und aus den – trotz aller Heiterkeit – Anklängen an eine leichte Melancholie. Sicht-, besser hörbar in der Melodie des Narrenmarsches. Vielleicht auch bedingt im Charakter der Schwaben, denen es nicht einfach fällt, eine leichte Schwere oder das Schwermütige zu verleugnen. Uneingeschränkte Ausgelassenheit ist hierzulande selten.

Masken: Im Narrenmarsch hörbar, in alten Larven sichtbar ist dieses Mehrschichtige. Jede handgeschnitzte Larve hat einen besonderen Ausdruck, ein eigenes Leben, eine eigene Seele. Etwas, das neue, maschinell oder per Computer hergestellte Larven nie haben werden. Besonders die ganz alten Larven der Rottweiler Fasnacht haben es Markus Schellhorn angetan. "Sie haben menschliche, auch melancholische Züge." Da sei nichts Fratzenhaftes (Im Gegenteil zu manchen der vielen Masken, die während des Jahres getragen werden).

Mammon: Es verwundert mitnichten, wenn Schellhorn feststellt, dass man die Fasnacht – er sagt Fasnacht, nicht Fasnet – nicht kaufen könne. Man müsse Fasnacht erleben, erfahren, nüchtern hineinwachsen.

Freiheit: Diesen natürlichen Prozess durfte Markus Schellhorn erleben. Während sich seine Mutter Margarete um die korrekte Kleidung aller Familienmitglieder gekümmert hat, gingen die anderen Familienmitglieder auf die Gass’. Gefühl der Freiheit. Für Markus Schellhorn das erste Mal mit fünf oder sechs Jahren. Es sei toll gewesen, aber auch etwas streng, erinnert er sich. Man durfte die Larve nicht aufmachen, und bereits auf Höhe von "Wolle Rödel" hing die Wollmütze über den Augen, erst im "Löwen" konnte sie zurechtgerückt werden. Bis acht Jahren an der Hand, dann allein die Stadt ’nab. Das erste Narrenbuch wurde gemacht. Sich getraut, aufzusagen. Peinlich, als vor Aufregung die Schnupfdose runtergefallen ist.

Jugend: Das Narren war von zehn bis etwa 25 Jahren für Markus Schellhorn sehr wichtig. Als Junge am liebsten natürlich im Federahannes. Das ging nicht immer. Einmal "musste" es im Schantle sein. Bei sechs Geschwistern stießen der Schellhorn’sche Fundus und das Losglück an Grenzen. Nach und nach vervollständigte sich das eigene Narrenkleidle an Geburtstagen oder zu Weihnachten. Auch zur Erstkommunion. Obwohl damals in diesem Jahr das Narren nicht erlaubt war.

Narrentag 1973: Mit 16 Jahren voller Euphorie mitten in der Phase der Freiheit. Der Narrentag war ein vergrößerter Narrensprung. Was ganz Tolles. In diesen Jahren aber auch von Karle Lambrecht angespitzt: Renne ein Narr um 20 Uhr mit dem Kleidle rum? Weit nach dem Betzeitläuten?

Narrentag 1987: Mit 30 Jahren war Markus Schellhorns Euphorie geringer. Narrentreffen und Narrensprung wurden als zwei Welten erlebt. Das Narrentreffen eigne sich nicht so gut fürs Aufsagen. Das Fest mit den befreundeten Zünften hat einfach einen anderen Charakter und eine andere Ausrichtung als der Narrensprung und das Aufsagen am Straßenkreuz. Aber auch beim Narrensprung habe die Euphorie abgenommen, erinnert sich Markus Schellhorn. In Kindheit und Jugend sei der Narrensprung um zehn, halb elf Uhr zu Ende gewesen. Dann sei es in die Häuser gegangen. "Man hatte mehr Zeit gehabt", sagt Markus Schellhorn, "heute nicht mehr." Einen Stau am Marktbrunnen habe es damals nicht gegeben! "Die Fasnacht hat sich für mich fundamental geändert." Dabei müsse man sie erfahren – mit Geist, Herz und Seele. Und dazu brauche es Zeit, und diese habe man nicht.

Plakettensammler: Die Fasnacht braucht Anonymität, in der der Narr dem anderen entgegentritt, und den Dialog. Nicht den Plakettensammler, der mit seiner Sammlung, fast wie ein sowjetischer General, zeige, was für ein toller Hecht er sei. Deshalb die Bedeutung der Kindernachmittage der Narrenzunft. Das Her­anführen an das Eigentliche.

Jedem zur Freud’, niemand zum Leid: Motto der Fasnacht. Kern der Fasnacht. Etwas Wunderbares. An der Fasnacht spielt die Karriere keine Rolle. Man muss nicht eine Rolle spielen. Alltagssorgen werden vergessen. Die Zwänge werden weniger. Das habe menschlich etwas Befreiendes. So wie damals, als er, Schellhorn, keine Angst vor dem Lehrer gehabt habe.

Narrentag 2003: Mit 46 Jahren war Markus Schellhorn im Ausschuss sehr in die Organisation eingebunden. Diese Verantwortung lähmte nicht. Sie gab ihm zum Beispiel die Freiheit, nicht mehr mit aller Gewalt narren zu müssen.

Narrentag 2017: Seine innerliche Verfassung? Zwiespältig, sagt er. Zwischen Gelassenheit und Anspannung. Die Zunft hoffe und schaue, dass alles funktioniere, dass der Narrentag ein fröhliches Fest werde. Manches ist anders als 2003. Wie das Vorliegen eines detaillierten Sicherheitskonzepts. Wenn nichts passiere, sei es wunderbar, sagt Markus Schellhorn. "Die Unbefangenheit von früher hat man heute nicht mehr." Weil diese Gedanken zu weiteren führen, die die Möglichkeiten der Fasnacht sprengen, wie die Frage, warum die Gesellschaft so gewaltbereit sei und wie man damit umzugehen habe ("Die Erziehung zu Gewaltlosigkeit und Toleranz ist ein schwieriger Prozess"), lohnt es sich, das Schöne – Freiheit und Gelassenheit – nicht zu vergessen. Schellhorn: "Wir müssen immer funktionieren. An der Fasnacht brauche ich dies nicht." Fallenlassen in die Unbekanntheit. Das kann so einfach sein.

"Ich freue mich drauf": Sagt Markus Schellhorn mit Blick auf den Narrentag, auf ein Fest "für uns alle". Und ganz banal: Jetzt müsse nur noch das Wetter mitspielen.