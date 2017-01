Rottweil Narrentag: "Emily" ist passend eingekleidet

Rottweil - Es gibt viele Arten, sich auf den Narrentag in Rottweil vorzubereiten. Ein regelmäßiger Blick auf die Wettervorhersage gehört für viele Narren dazu. Wer hat schon Lust, am Wochenende zu frieren? Zwischen minus eins und minus elf Grad sind für Samstag vorhergesagt, aber immerhin scheint die Sonne, während sich am Sonntag eine Wolke davorschiebt.