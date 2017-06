Rottweil Name Helmut Kohl fällt eher durch

Dass sich der verstorbene frühere CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl um Europa und Deutschland verdient gemacht habe, ist die überwiegende Meinung. Das sieht auch Günter Posselt so. Posselt ist Fraktionsvorsitzender der CDU im Gemeinderat. Seine "persönliche Meinung" indes ist, dass die Benennung eines Platzes oder einer Straße in Rottweil nach Helmut Kohl nicht die geeignete Form sei. Bislang seien die Rottweiler Straßen nach Personen oder Orten benannt, die auch einen engen Bezug zur Historie der Stadt Rottweil selbst hätten, so Posselt. "Berlin und Bonn wären hier sicherlich prädestiniert, aber auch andere Städte wie Mainz, Ludwigshafen-Oggersheim oder Speyer", so Posselt gegenüber dem Schwarzwälder Boten.

Für die Spitalhöhe hat die Stadt andere Ideen

Oberbürgermeister Ralf Broß äußert sich auf Anfrage unserer Zeitung ebenfalls zurückhaltend. Broß gibt zu bedenken, dass in Rottweil bislang noch kein Bundeskanzler auf diese Weise gewürdigt wurde. "Sicherlich hätten beispielsweise auch Konrad Adenauer, Willy Brandt oder der zuletzt verstorbene Altkanzler Helmut Schmidt eine entsprechende Würdigung verdient. Die Verwaltung möchte daher zunächst mit dem Gemeinderat grundsätzlich die Frage klären, ob die Stadt Rottweil Kanzler der Bundesrepublik Deutschland mit der Benennung von Straßen ehren möchte und welche Personen konkret auf diese Weise gewürdigt werden sollen."