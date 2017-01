Rottweil Närrisches Symbol ragt in Rottweiler Himmel

Rottweil. Seit gut 160 Jahren wird in Überlingen ein Narrenbaum aufgestellt. Die Zimmermannsgilde hat also Erfahrung – und bringt diese gerne und sicher zur Eröffnung der Viererbund-Narrentage ein. Natürlich steht seit Samstagvormittag auch in Rottweil ein Narrenbaum. Und der Auftakt des Narrentags ließ ahnen, dass dieser ein prächtiger werden könnte. Vielleicht noch nicht so sehr wegen des Baums, sondern schon wegen der Stimmung und der Zahl der Zuschauer, die sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollten.