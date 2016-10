Rottweil Nächste Woche kommt das Dach drauf

Im März 1999 habe Müller in seiner Funktion als Stadtbrandmeister den Antrag auf einen Neubau gestellt. "Der Nägelesgraben war ein Wunschstandort." Nachdem das Vorhaben im Jahr 2002 in die Entwicklungsplanung der Stadt aufgenommen war, begann, damals noch unter Oberbürgermeister Michael Arnold, die Standortdiskussion. Der OB-Wechsel habe die Diskussion allerdings wieder zum Stillstand gebracht. Im Jahr 2005 erhielt die Feuerwehr dann die Absage für den Wunschstandort auf dem alten Schlachthofgelände. Auch andere Ecken am Nägelesgraben schieden letztlich aus.

Unzählige neue Standorte kamen ins Gespräch, unter anderem die Groß’sche Wiese, das Gebiet Hinterprediger, das ehemalige Betriebsgelände von Lang und Mink, Kohlen Müller und der nun ausgewählte Standort. "Der ausgewählte Standort an der Schramberger Straße ist auch mit Blick auf die Stadtentwicklung sehr gut", so Müller, denn man sei schnell im Neubaugebiet Spitalhöhe, aber auch auf der Autobahn und auf der Umgehung.

Im Mai war offizieller Spatenstich für das siebeneinhalb Millionen Euro teure Bauvorhaben. Doch in den Wochen davor hatte die Baufirma längst mit der Hangsicherung begonnen. "Das war gar nicht so einfach, da es damals sechs Wochen am Stück geregnet hatte", erinnert sich Müller, der nun, wo er außer Dienst und im wohlverdienten Ruhestand ist, täglich auf der Baustelle vorbeischaut und jeden Schritt dokumentiert. Auf der Homepage der Feuerwehr kann man die Bauarbeiten mitverfolgen.

"Der Besuch der Baustelle ist ein richtiges Hobby geworden", erzählt Müller schmunzelnd und betont, dass ihm die neue Feuerwache immer ein großes Anliegen gewesen sei. "Ich bin auch mit dem Baufortschritt sehr zufrieden. Wenn alles gut läuft, kommt in der nächsten Woche das Dach drauf", weiß er. Im Winter könne der Innenausbau erfolgen. Im Sommer nächsten Jahres soll die neue Feuerwache bezogen werden können.

Am heutigen Mittwochnachmittag unternimmt der Rottweiler Gemeinderat eine Baustellentour. Erste Station ist das neue Feuerwehrhaus. Anschließend schauen sich die Stadträte die Sanierungsmaßnahmen in der Ruhe-Christi-Straße an, dann geht es zur Mehrzweckhalle in Göllsdorf.