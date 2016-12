Rottweil Nachwuchsdarsteller holen sich Anregungen bei den Profis

Nach einer einwöchigen Probezeit wurde das Stück in englischer Sprache am Donnerstag zweimal vor einem Publikum aus Schülern, Lehrern und Eltern aufgeführt. Die Besuchswoche ließ zwischen den Proben Zeit für Ausflüge in Rottweil und der Umgebung. So waren die Schüler gemeinsam im "K5" klettern und auf einer Stadttour, um die beeindruckende Innenstadt Rottweils zu erkunden.

Das Thema Theater war aber immer präsent: So haben die kreativen Schüler nicht nur ein Theaterstück geschrieben und miteinander aufgeführt, sondern auch einen Ausflug ans Landestheater nach Tübingen gemacht, wo sie in Workshops viel über das Theater und das Schauspielern gelernt und zudem ein Stück angeschaut haben. Ein weiteres Highlight der Woche bildete dann der Besuch beim Schokoladenhersteller "Ritter Sport". Zum Abschluss stand noch der Besuch des Mercedes-Benz-Museums auf dem Programm. Das nächste Erasmus-Treffen in Spanien ist für März geplant. Die Autoren sind Schüler des DHG.