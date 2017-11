Rottweil Nach Geständnis: Frei auf Bewährung

Rottweil. Mit Fußfesseln betritt der Angeklagte den Gerichtssaal. Seit drei Monaten befindet er sich im Rottweiler Gefängnis in Untersuchungshaft. Das Erschleichen von Leistungen in elf Fällen, Betrug in drei Fällen sowie Diebstahl werden ihm zur Last gelegt. Außerdem lautet die Anklage auf Wohnungseinbruchdiebstahl in Tateinheit mit Sachbeschädigung.

Eine Dolmetscherin übersetzt für den 40-jährigen georgischen Staatsbürger. Beim Regierungswechsel habe er in seinem Heimatland den Job verloren. Außerdem sei er bedroht worden, sagt der Mann, der in seiner Heimat Bauingenieur studiert haben will.

Im April 2014 reiste der Beschuldigte nach Deutschland, um in der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber in Karlsruhe einen Asylantrag zu stellen. Im Sommer führte ihn der Weg dann nach Rottweil, wo er bis Januar 2015 in der dortigen Asylunterkunft unterkam. Dann sei er zurück nach Georgien gegangen. Seinen Asylantrag habe er zurückgezogen gehabt. Er habe nicht vorgehabt, nochmals nach Deutschland zurückzukehren.