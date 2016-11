Rottweil Nach der Party ist in Neufra vor der Party

Treue Fans und interessiertes A-cappella-Publikum in einer beachtlichen Altersspanne von sieben Jahren bis in die 80er rückten zusammen, um mit dem jungen Ensemble diesen Abschluss zu feiern. Begeisterte Zuschauer schwärmten: "Es war ein Abend voller Spaß und Magie", "einfach cool und erfrischend" und "so viele talentierte Sänger und Sängerinnen", bis hin zu "wir freuen uns schon total aufs nächste Programm".

Das bunte Treiben nahm jeden im Saal mit auf eine Reise voll purer Stimmgewalt und Träumereien. Die rund 25 jungen Akteure auf der Bühne bildeten spürbar eine Einheit. Volle Chorklänge bildeten einen angenehmen Kontrast zu einer Reihe beachtlicher Solobegabungen, die sich vom Klangteppich des Gesamtchores tragen lassen konnten und denen hörbar Flügel wuchsen. Durch den treibenden Beat der Rhythmusakrobaten Sven Engelhard und Philipp Zimmermann sprangen Funken der Lebensfreude auf den Zuhörer über.

Ergreifend war sowohl für Akteure als auch das Publikum, als schließlich rund 430 Menschen im Saal zum Titel "Hanging Tree" ihre Stimmen erhoben und ein geradezu heroischer Gesang ertönte. Auch nach drei Zugaben ließ man den Chor nur ungern von der Bühne.