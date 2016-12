Rottweil Nach der Fusion an Spitze neu formiert

Kreis Rottweil. Nachdem die Fusion der beiden Sanitär- und Heizungsinnungen der Kreise Rottweil und Tuttlingen im Rahmen der Fusionsversammlung im Oktober in Rottweil mit Wirkung zum 1. Januar 2017 vollzogen wurde, trafen sich die Mitarbeiter der angeschlossenen Innungsbetriebe der beiden Landkreise zur gemeinsamen Gesellenversammlung in den Räumen der Bildungsakademie Rottweil. Im Vorfeld waren die künftige Ausrichtung des Gesellenausschusses diskutiert und Vorschläge für die Umsetzung ausgearbeitet worden. Formen der beruflichen Weiterbildung bis hin zu gesellschaftlichen Treffen, beispielsweise in Form eines Ausfluges oder eines Stammtisches, wurden diskutiert.