Rottweil Nach Besäufnis nimmt Unheil seinen Lauf

Kreis Rottweil. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Rottweil wollte gestern ganz genau in Erfahrung bringen, wieso sich der aus Ungarn stammende Mann und ein Bekannter am frühen Nachmittag des 13. Februar 2016 in Weigheim erheblich alkoholisiert ins Auto setzten, um einen Discounter im nahen Trossingen anzusteuern. Eine Flasche Jägermeister zum Valentinstag für die Freundin in Ungarn habe man besorgen wollen, lässt der Unfallfahrer mehrfach über eine Dolmetscherin wissen. Zuvor hatte der Berufskraftfahrer nach einer Tour mit dem Lkw zusammen mit einem Bekannten dem Getränk selbst kräftig zugesprochen.

Knapp drei Stunden nach dem fatalen Unfallgeschehen gegen 14.50 Uhr zwischen Neufra und Wellendingen wird dem Verursacher im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen: 1,1 Promille. Zum Tatzeitpunkt muss der Angeklagte mindestens 1,3 Promille im Blut gehabt haben, gab ein Sachverständiger bei der erstinstanzlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht Rottweil am 6. Oktober 2016 zur Kenntnis.

Das tödlich verunglückte Ehepaar hatte an dem schlimmen Unglückstag keine Chance: Der heute 48-Jährige rammte mit seinem Auto frontal den Kleinwagen der 67 und 69 Jahre alten Eheleute. Ein Unfallsachverständiger konstatierte bei der Verhandlung im Oktober, dass der 47-Jährige 100 bis 120 Stundenkilometer schnell gewesen sein muss – was an dieser Stelle schon für einen nüchternen Fahrer eine Herausforderung darstelle.