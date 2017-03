Rottweil Musikbox liefert CDs an Häftlinge

Kleine Musikgeschäfte wie die Musikbox sind mittlerweile eine Rarität. Seit 20 Jahren führt Bernd Kammerer das Geschäft, das vor 39 Jahren von Hermann Weber am Friedrichsplatz eröffnet worden ist. Als Kammerer 1997 das Geschäft übernahm, gab es dort keine Schallplatten mehr zu kaufen. Mittlerweile sind sie wieder das in der Musikbox am stärksten nachgefragte Medium.

Trotzdem: Mit dem Verkauf von Platten allein kann ein kleiner Musikladen in der Zeit von Musikdownloads und -Streaming sowie einfachem CD-Brennen kaum mehr überleben. Als zweites Standbein vertreibt Kammerer seit 2002 CDs an Gefängnisse in ganz Deutschland.

Ein Justizbeamter der JVA Villingen wandte sich damals an die Musikbox und holte regelmäßig CDs für seine Häftlinge ab. Als dann auch noch eine Anfrage aus der JVA Hechingen kam, "da fiel bei mir der Groschen". Mittels Fax bot er Gefängnissen in ganz Deutschland an, Musikträger für die Häftlinge zu schicken.