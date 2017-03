Rottweil Musikalischer Vorgeschmack zum 50. Klassikfestival

Er spannte den Bogen großer Komponisten von Barock über Klassik und Romantik bis in die zeitgenössische Musik, er verband westliche und östliche Komponisten und zeigte im Kleinen, was auf die Besucher während der Festivalwochen zukommen wird. Mit dem "Londoner Trio Nr. 1" von Joseph Haydn für Oboe, Violine und Violoncello begann der Konzertabend. Haydn hatte dieses klassische Werk 1794 während seines zweiten Londonaufenthaltes geschrieben und in der Besetzung mit Ingo Goritzki, Oboe, Yuki Kasai, Violone, und Olivier Marron, Violoncello, kam dieses fröhlich heitere Trio­stück bestens an.

Sprung ins Zeitgenössische

Die warme Linienführung der Oboe fiel auf, lieblich begleitet von den Streichern und endete in spielerisch leichtem Pizzikati aller. Der Sprung in die zeitgenössische Musik mit der "West-östlichen Miniatur Nr. 2" des koreanischen Komponisten Isang Yun aus dem Jahr 1994 forderte vom Publikum das Einhören in neue Klangführungen: Traditionelle koreanische Musik (Oboe für den Osten) und westliche neuere Musik (Violoncello für den Westen) wurden hier miteinander verwoben. Olivier Marron führte sein Violoncello in "singende" Höhen, während Ingo Goritzki die Oboe "trillern" ließ. In harten Dissonanzen brachen beide ab, um schließlich zu verschmelzen. Schon diese Miniatur vermittelte in ihrer "strömenden, sich verfeinernden melodischen Gestik" Yuns Auffassung unendlicher Zeit, eine Vorwegnahme in Miniatur seines zentralen Konzertes für Oboe und Orchester zum 50. der Sommersprossen.