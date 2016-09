Rottweil Musik zwischen den Welten

Rottweil. Der deutsche Gitarrist und Komponist Matthias Grote, geboren 1982, wird als Wanderer zwischen den musikalischen Welten beschrieben. Er ist in vielen musikalischen Genres zu Hause, so zum Beispiel Jazz, Electronica und Art-Pop. Die Musik von ihm und seiner Band Kaiju, Robert Unterköfler am Tenorsaxofon, Robin Gadermaier am E- Bass und Valentin Duit am Schlagzeug, ein Trio junger talentierter österreichischer Spieler, pendelt zwischen schlicht und komplex, aber immer mit Spannung, Tiefe und einer klaren musikalischen Vorstellung.

Mit ihrem Debütalbum "Unshine", das sie in zwei exakt ein Jahr auseinanderliegenden Sessions produziert haben, haben sie ein Album voll dunkler, verhaltener Schönheit und wilder Energie geschaffen. Es sind besonders jene Momente, in denen es ruhig und gefühlvoll zugeht, die einen eigenen Zauber entfalten und die Hörer dazu einladen, sich einfach nur entspannt zurückzulehnen und dem Dargebotenen zu lauschen.

Grote & Kaiju zeichnen auf ihrem Album einen sehr gediegenen und erfrischend unaufgeregten Jazzklang, der – vor allem wegen seiner fast durchgehenden Verhaltenheit – ein Viel an dichter Atmosphäre entwickelt.