Rottweil Musik und Gesang sind das Leben dieser Familie

Rottweil (hil). Beim letzten Besuch in Rottweil vor fast drei Jahren waren es noch die vier Brüder Joseph, Gabriel, Elias und Johannes, die mit ihrem Vater Weihnachtslieder sangen. Inzwischen macht auch die fünfjährige Tochter Tatjana bei Auftritten mit. Am Sonntag waren sie wieder bei den Gottesdiensten in Rottweil in der Kapellenkirche und in Auferstehung-Christi-Kirche zu hören.