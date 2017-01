Rottweil Musical und mehr in Planung

Beides sind laut Mitteilung des Chorverbands offene Projekte für Kinder und Jugendliche. Auch für die erwachsenen Sänger ist ein regionales Projekt vorgesehen, dazu werden allerdings derzeit noch ein mitgestaltender Chor und ein Chorleiter gesucht, da Robert Koch durch seinen Wechsel nach Rottenburg unabkömmlich ist.

Über den gelungenen Ehrentag in Bösingen herrschte einhellige Freude im Verbandsvorstand. Es sei ein schöner, feierlicher Rahmen gewesen, war man sich einig. Für die nächsten Ehrentage bleibt man flexibel, möchte es den veranstaltenden Chören überlassen, ob sie als Matinee oder als Abendveranstaltung ausgerichtet werden. Die beiden nächsten finden am 15. Oktober und am 5. November statt – wo genau, das steht noch nicht endgültig fest.

Weitere Veranstaltungen sind ebenfalls schon vorbereitet. So gibt es am 15. Juli ein Jugendchortreffen in Wittershausen, bei dem auch im Freien gesungen werden wird. Ein Jugendchorleitertreffen soll Plattform für Austausch und Ideen sein, vor allem für solche, die das Einsingen betreffen.