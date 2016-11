Rottweil Museen bieten Besinnliches

Drei Könige suchen Paten

Im Anschluss können sich die Teilnehmer zudem über die geplante Neugestaltung der Abteilung informieren. Dabei besteht auch die Möglichkeit, eine Objektpatenschaft zu übernehmen, denn auch der heilige Nikolaus oder die heiligen drei Könige warten noch auf Spender, die das Projekt Neugestaltung unterstützen wollen. Das Stadtmuseum bietet ebenfalls drei Kurzführungen an. Bei "Morgen Kinder wird’s was geben" geht es am Samstag, 3. Dezember, mit Martina van Spankeren-Gandhi, am 7. Dezember mit Margot Groß und am 11. Dezember nochmals mit Martina van Spankeren-Gandhi um die Schenkkultur im Laufe der Jahrhunderte. In einer Vitrine werden Spielzeuge, unter anderem aus dem Dominikanerkloster, aus dem Gebäude Engelgasse 13 und Schenkungen aus Privatbesitz ausgestellt – vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert. Treffpunkte zu den 15-minütigen Kurzführungen sind im Dominikanermuseum, beziehungsweise zu den halbstündigen Führungen im Stadtmuseum um 16.30 Uhr zu den genannten Terminen. Eintritt und Führungen sind kostenlos.