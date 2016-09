Rottweil Murmeltiere am Karhorner Gipfel

Los ging es am Samstagmorgen in Warth auf 1500 Metern Höhe. Die Wanderung über 700 Höhenmeter zum Einstieg in den Klettersteig ging zunächst steil bergauf zum Wannenkopf (1941 Meter). Dann wurde das Warther Horn in einem großen Bogen umrundet, um zum Einstieg des Klettersteiges Karhorn zu gelangen, welcher auf dem Warther Sattel (2193 Meter) beginnt. Der 600 Meter lange Karhorn-Klettersteig ist ein schöner Gratklettersteig mit mittlerem Schwierigkeitsgrad und mit herrlichem Bergpanorama sowie toller Gipfelaussicht.

Der Ostgrat des Klettersteigs führt ab dem Einstieg bis zum Gipfel durchgehend im Schwierigkeitsgrad A/B bis C. Kleine Stecken sind teilweise ungesichert.

Der Karhorner Gipfel (2416 Meter), von dem man normalerweise ein sehr schönes Bergpanorama genießen kann war leider zum Zeitpunkt des Erreichens des Gipfels in eine Wolke gehüllt. Vom Gipfel führte der Abstieg über den Normalweg an der Südseite des Karhornmassivs wieder nach unten. Aufgrund einiger schwierigen Stellen ist dieser Abstieg teilweise gesichert.