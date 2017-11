Rottweil Multi: eine von 25 besten Ideen

Beim Multi habe die Jury vor allem die seillose Technik und deren Bedeutung für Gebäude aller Art überzeugt. Denn dadurch reduziere sich der Platzbedarf für die Aufzugsschächte, was wiederum die Nutzfläche auf den Etagen um bis zu einem Viertel erhöhe, so Thyssen-Krupp-Elevator. Fläche, die zum Beispiel in Wohnraum investiert werden könne.

Die Bekanntgabe der Liste durch das Time-Magazin sei in jedem Jahr ein viel beachtetes Ereignis. Hier fänden sich die innovativsten, interessantesten und vielversprechendsten Neuheiten – von Raumstationen bis zu Kinderspielzeug. In der Vergangenheit seien unter anderem Entwicklungen wie das Dach mit Solarzellen, ein Desktop-DNA-Labor, ein VR-Headset, multidirektionale Reifen, Drohnen für Privatbesitzer sowie eine künstliche Bauchspeicheldrüse aufgenommen worden.

Der TKE-Vorstandsvorsitzende Andreas Schierenbeck zeigt sich überzeugt davon, dass das Multi-System die Art, wie sich Menschen in Städten bewegen, arbeiten und leben, nachhaltig verändern werde. Die Wartezeit für Fahrgäste reduziere sich enorm, Gebäudeplaner könnten die zusätzliche freie Grundfläche für andere, profitablere Zwecke nutzen. Der Multi, so Schierenbeck, habe die Funktion einer Revolution in der Aufzugsbranche.