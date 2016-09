Rottweil. Vorfahrtsverletzung dürfte laut Polizei die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, bei dem in Rottweil am Mittwoch gegen 16 Uhr an der Kreuzung Heerstraße/Körnerstraße ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden ist und ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 63-jähriger Autofahrer übersah den vorfahrtsberechtigten 36-jährigen Biker, der in der Folge zu Fall kam.