Rottweil Motivation: die Zukunft gestalten

Bei Karl Storz werden die Projekte im Februar gezeigt, zur Verleihung der Preise geht es am Freitagmittag in die Tuttlinger Stadthalle. "Bei uns ist die Begeisterung für den Wettbewerb ungebrochen", betont Regina Stern. Erstmals ist in diesem Jahr sogar ein Ausbildungsteam des Medizintechnik-Unternehmens dabei. Mit 46 Arbeiten kommt der Großteil aus dem Landkreis Tuttlingen.

Wie schon seit Jahren ist besonders das Spaichinger Gymnasium gut vertreten (18 Projekte). Aber auch das Tuttlinger Otto-Hahn-Gymnasium (9) und das Gymnasium Gosheim-Wehingen (6) sind überdurchschnittlich repräsentiert. Erstmalig ist die Tuttlinger Hermann-Hesse-Realschule (2) dabei. 13 der angemeldeten Projekte werden vom Tuttlinger Schülerforschungszentrum (SFZ) begleitet, nur eines ist von ihm aber angemeldet worden.

Weitere Arbeiten kommen aus den Landkreisen Kon­stanz (12), Rottweil (10) und Sigmaringen (1). Auch zwei studentische Projekte von der Universität Konstanz und Stuttgart sind vertreten.

"Es geht bei ›Jugend forscht‹ nicht nur um fachliche Inhalte, sondern auch darum, sein Talent herauszufinden und Ehrgeiz zu entwickeln", sagt Regina Stern. Auch Kreativität und Teamfähigkeit würden trainiert.

Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck betont, dass das SFZ mit seinem Leiter, Manuel Vogel, eine neue Qualität bekommen habe: "Das zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind", meint er. Die Digitalisierung erfasse alle Lebensbereiche, "Jugend forscht" helfe dabei, den richtigen Weg einzuschlagen.

Einer der schon erfolgreich bei dem Wettbewerb mitgemacht hat, sitzt bei Karl Storz am Tisch: Fabian Glaser. Er hatte mit zwei weiteren Schülern am vergangenen Wettbewerb teilgenommen und am Ende einen Bundespreis gewonnen: "Es macht Spaß, sich mit anderen Schülern zu messen und wissenschaftliches Arbeiten kennenzulernen", sagt Glaser, der inzwischen Physik studiert.

Eines sei bei "Jugend forscht" aber auch klar: "Die beste Idee bringt einem nichts, wenn man sich nicht verkaufen kann."