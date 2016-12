Rottweil Monika Mayr sagt Tschüss

Kreis Rottweil (wis). Monika Mayr, im Landratsamt Dezernentin für Öffentliche Sicherheit, Verkehr und Recht, sagt dem Landkreis Rottweil zum 1. Januar Servus. Nach neun Jahren in dem viele Herausforderungen bringenden Job will sie sich an der Führungsakademie des Landes in Stuttgart fit machen für einen weiteren Karrieresprung. Nicht zuletzt zur Organisation des Öffentlichen Personennahverkehrs galt es für Mayr viel zu managen. Meist gelang es ihr in sehr unaufgeregter Art, ihre Kompetenz zum Wohle der Sache in die Waagschale zu werfen. Der Kreistag verabschiedete sie jetzt mit viel Beifall.