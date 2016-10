Rottweil Modernste Technik und ein starkes Team

Rund 60 Prozent der Angeschriebenen folgen der Einladung. Die Kompression dauert nur wenige Sekunden, die Gesamtuntersuchung einige Minuten. Seit kurzem steht in der Praxis im Rottweiler Stadtgraben ein neuartiges, digitales Mammographiegerät mit der Möglichkeit der sogenannten Brusttomosynthese. Der Mediziner Hans-Günter Ochs, Chef des Radiologischen Zentrums Rottweil, erläutert die neue Technologie: "Während der Aufnahme wird die Röntgenröhre bewegt, in etwa zwei Sekunden entsteht eine Anzahl von niedrig dosierten Bildern aus verschiedenen Projektionswinkeln". Ein leistungsstarker Rechner produziert aus diesen Bildern einen hochauflösenden 3D-Datensatz sowie Schichtbilder im Ein-Millimeter-Bereich – ganz ähnlich wie bei einem CT.

Die hochmoderne Technik punktet vor allem bei extrem kleinen Tumoren, die bisher nur schwer zu sehen waren, sowie bei unklaren Befunden. Das Verfahren wird laut Ochs zunächst ergänzend angewendet. Und der betont: "Unsere ersten klinischen Erfahrungen zeigen, dass sogar kleinste Brustveränderungen teilweise besser erkannt werden können. Oder, im Umkehrschluss, unklare Befunde als gutartig eingestuft werden können".

Günter Ochs leitet zusammen mit seinen Kollegen Stefan Männlin und Dieter Rauch das Radiologische Zentrum – die Praxis ist ein wichtiger Partner des Brustzentrums Neckar-Donau. Dessen Leiter Gerhard Bartzke, Chefarzt der Frauenklinik in der Helios-Klinik Rottweil, erklärt die Bedeutung der Früherkennung: "Bei einer Tumorgröße unter einem Zentimeter besteht eine Heilungschance von über 90 Prozent. Deshalb möchte ich alle Frauen ermutigen, die Einladung zum Mammographie-Screening anzunehmen." Rauch und Männlin ergänzen: "Unser Ziel ist es, beim Screening immer die neuesten diagnostischen Maßnahmen für unsere gemeinsamen Patientinnen anbieten zu können." Das gilt übrigens auch für Frauen, die ihren Tumor selbst ertastet haben – sie machen etwa die Hälfte der Patientinnen aus. Ihnen kommt die neue Technologie ebenfalls zugute, wenn sie zur Diagnostik ins Brustzentrum Neckar-Donau kommen. Ein zweites neues Verfahren ergänzt die Untersuchung bei Bedarf: Mit der sogenannten Ultraschallelastographie können die Radiologen oder Chefarzt Bartzke die Steifigkeit eines Knotens bewerten und so Rückschlüsse auf die Gut- oder Bösartigkeit des Tumors ziehen. Die neuen Technologien sind zweifellos weitere wichtige Schritte, um Tumore in der Brust so früh wie möglich erfassen und den betroffenen Frauen damit deutlich bessere Heilungschancen zu verschaffen.

Auch in einem weiteren Punkt sind sich Chefarzt und Radiologe einig: "Genauso wichtig wie die Medizintechnik sind die Erfahrung, die persönliche Expertise und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Frauenarzt und Radiologe."

Das Mammographie-Screening wurde 2006 als flächendeckendes Programm zur Frühdiagnose von Brustkrebs eingeführt. Alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren werden persönlich schriftlich zum Screening eingeladen.

Im Landkreis Rottweil findet die Mammographie im Radiologischen Zentrum Rottweil statt. Die Kosten für dieses Früherkennungsprogramm tragen die Kassen. Für die Untersuchung wird die Brust zwischen zwei Plexiglasplatten komprimiert. Deshalb wird die Mammographie immer wieder als unangenehm empfunden – es lässt sich aber nicht vermeiden, will man möglichst aussagekräftige Röntgenbilder bekommen. Die Untersuchung dauert nur wenige Minuten. Die Mammographie kann eine Krebserkrankung zwar nicht verhindern, aber durch die frühe Entdeckung von Tumoren die Heilungschancen für die betroffenen Frauen deutlich verbessern.

Umfassende Informationen zu diesem Thema gibt es bei der Zentralen Stelle Mammographie-Screening Baden-Württemberg und im Internet unter mammascreen-bw.de

Der Schwarzwälder Bote beleuchtet ab heute in drei Teilen die Bedeutung des Brustzentrums Neckar-Donau. Der heutige Beitrag ist dem Thema Diagnostik gewidmet.