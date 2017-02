Rottweil Modellflugsport durch Verordnung bedroht

Der laienhafte Umgang mit Drohnen sei laut Berichten des Verkehrsministeriums zunehmend zu einem Problem geworden, auch weil mit Kameras bestückte Fluggeräte zum Filmen über Privatgrundstücken genutzt worden seien. "Leider trifft man mit der Verordnung nicht nur Amateure, sondern auch Modellflieger, die verantwortungsvoll mit ihren Modellflugzeugen umgehen und ihr Hobby von der Pike auf erlernt haben." Denn die Neuregelung umfasse eine generelle Flughöhenbeschränkung auf 100 Meter außerhalb von ausgewiesenen Modellfluggeländen. "Was sich nach viel anhört, bedeutet für viele passionierte Modellflieger, das Aus für ihr Hobby", pflichtet Adens Referent Daniel Karrais, selbst Modellflieger, bei. Er schätzt, dass es im Landkreis etwa 15 Vereine mit circa 700 Mitgliedern gibt. Vor allem für Steurer von Segelflugmodellen, die oft an wilde Hänge gingen, um den Hangaufwind zu nutzen, sei ein sinnvolles Betreiben des Sports nicht mehr möglich. "Beim Fliegen am Hang kommt man sehr schnell über die erlaubte Flughöhe hinaus. Darunter macht es aber einfach keinen Spaß."

Trio stellt einen Antrag

Aufgrund der geplanten Verordnung stellten Aden und Karrais mit dem verkehrspolitischen Sprecher der FDP-Fraktion, Jochen Haußmann, einen Antrag im Landtag. Darin werde die Regierung aufgefordert zu berichten, wie sie zu den Neuerungen steht und sich im Bundesrat für die Modellflieger im Land zu verwenden.