Rottweil Mittelständler und Wertpapiere oft ein heißes Eisen

Dass Mittelständler und Wertpapiere oft ein sehr heißes Eisen sind, betonen indes immer wieder Rating-Agenturen.

Diese Einschätzung gab es im Frühjahr 2016 wiederholt auch für die 2012 von der Rottweiler BDT Media Automation GmbH ausgegebene Unternehmensanleihe in Höhe von 17,4 Millionen Euro, die im Oktober 2017 zur Rückzahlung fällig wird. Als wesentliche Gründe für das Rating wurden "die in 2015 weiterhin rückläufigen Umsätze, das, unter Bereinigung der realisierten Wechselkurserträge, erneut negative Ergebnis sowie eine weiterhin angespannte Finanzsituation" genannt. Vor dem Hintergrund der anhaltend schwierigen Marktlage sei die künftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung ebenfalls mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Eine nachhaltige Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung sei aber gerade im Hinblick auf die Refinanzierung der im Oktober 2017 fälligen Anleihe existenziell, heißt es in der Expertise der Rating-Agentur.

An der Börse liegt BDT mit seinem im Jahr 2012 in Umlauf gebrachten Wertpapier im Moment wieder deutlich besser im Kurs als vor knapp drei Jahren. Ein Rottweiler Anleger hatte damals den schockierenden Kurseinbruch mit Anzeichen für große Insolvenzgefahr in Verbindung gebracht. Jetzt steht die 8,125-Prozent-Schuldverschreibung, die im Oktober 2017 zur Zurückzahlung an die Anleger fällig wird, wieder bei etwa 80 Prozent des Ausgabekurses.