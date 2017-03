Rottweil Mitmachen hilft gegen Langeweile

"Manege frei!" heißt es vom Montag, 10., bis Donnerstag, 13. April, jeweils von 10 bis 15 Uhr in der ABG-Halle. Paul und Nils vom Kindertheater Rote Nase zeigen, was man so alles im Zirkus machen kann: Tellerdrehen und Tücher jonglieren, Diabolo-Spiele, Hula-Hoop-Nummern, Boden-Akrobatik, Einrad fahren, Zauberei und Clownerie. Im Mitmach-Zirkus können Kinder alles ausprobieren. Zum Abschluss der Zirkus-Woche wird am Donnerstag, 13. April, ab 14 Uhr eine kleine Zirkusshow in der ABG-Halle dargeboten. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 0741/49 43 53.

Die KiJu-Song-Tage von Dienstag, 18., bis Freitag, 21. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr richtet das Referat im Kapuziner aus. An vier Tagen werden die Teilnehmer für die Kinderspielstadt Flottweil ein Lied schreiben, einstudieren und am Ende eine CD aufnehmen. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 0741/49 42 96. Für den Mitmach-Zirkus fallen 35 Euro, für die KiJu-Song-Tage zwölf Euro an. Anmeldungen sind bis Freitag, 31. März, im KiJu-Büro möglich.

Weitere Informationen: www.kijuversum.de