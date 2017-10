Rottweil Mitmachaktionen und mehr

Für die Kinder der vierten Klassen und deren Eltern bietet der Tag eine gute Gelegenheit, sich ein persönliches Bild von der in der Öffentlichkeit eher weniger bekannten GMS zu machen.

Wie geht das Unterrichten auf unterschiedlichen Niveaus mit Lehrkräften aus allen drei Schularten? Was sagt ein Lernentwicklungsbericht im Unterschied zu einer Note aus? Und wie begleiten die Lehrkräfte ihre Schüler mit dem fest installierten Coaching? Diese und weitere Fragen, gilt es zu beantworten. Zum Rahmenprogramm gehören auch Mitmachaktionen und ein Programm in den Kreativ-Werkstätten. Mit ihrem Ganztagesschulangebot in der Wahlform geht die KWS mit der Grundschule neue Wege. Lernzeiten vor und nach dem Unterricht in der Regie von Lehrkräften sowie vielfältige AG-Angebote im musisch-kreativen wie sportlichen Bereich sind ein einmaliges Bildungsangebot über die herkömmliche Betreuung hinaus. Informationen dazu gibt es aus erster Hand, außerdem Beispiele aus den musisch-kreativen Angeboten.

Beim Rundgang bieten die offenen Klassenzimmer, die Lern- und Fachräume, der Schüler-Treff oder die Info-Theke für Eltern Einblicke in die Arbeit der KWS.