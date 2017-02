Rottweil Mit viel Hochgefühl zu neuen Taten

Rottweil. "Es ist ein rauschendes Fest für alle Rottweiler und für die Gäste unserer Stadt geworden", schwärmt Narrenmeister Christoph Bechtold. Unglaublich viele positive Rückmeldungen habe man bekommen, darunter auch sehr persönliche und rührende Briefe.

Am Freitag bei der Versammlung nutzte er die Gelegenheit, um sich nochmals bei allen Helfern zu bedanken. "Uns war bewusst, dass man solch eine Veranstaltung nur mit großer Unterstützung stemmen kann", sagte der Narrenmeister. Viele hätten am Narrentag-Wochenende mit angepackt und geholfen, das Motto "Zu Gast bei Freunden" umzusetzen: Zunftmitglieder, Tochterzünfte, Vereine, Musikkapellen – und die Rottweiler Bürger. "Wir hatten das beste Team, das man sich nur vorstellen kann", schwärmt Bechtold und stellt zur starken Unterstützung von weiblicher Seite verschmitzt auch fest: "Unsere Frauen haben den Kern und die Bedeutung unserer Männerfreundschaft voll verstanden." Auch die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung habe perfekt funktioniert, betont Bechtold. "Und das gilt nicht nur am Narrentag. Die Zusammenarbeit macht wirklich Spaß", so der Narrenmeister. Oberbürgermeister Ralf Broß bläst ins gleiche Horn: "Brauchtumspflege ist in diesem Umfang nur möglich, wenn alle mithelfen", so Broß.

Dass es beim Erhalten der Tradition auf die Unterstützung aller Rottweiler ankommt, betonte auch der Narrenmeister. "Die Leidenschaft, die Pflege von Freundschaft, die Kommunikation zwischen Menschen und Generationen – das macht unsere Fasnet aus. Helfen Sie mit, das einzigartige Brauchtum zu bewahren", rief Bechtold auf. Denn seit Jahren gebe es eine Vielzahl an schwierigen Themen, mit denen sich der Vorstand und der Ausschuss befassten. Die steigende Narrenzahl etwa. "Wir freuen uns über jeden, der an diesem herrlichen Heimatfest teilnimmt. Aber wir bitten: Kommen Sie als Gäste und nicht als Narren, appelliert Bechtold. Er machte deutlich: "Mit manchen Entscheidungen werden wir nicht nur Freude bereiten. Aber Veränderungen sind nötig, und sie werden Flexibilität verlangen." Wichtig sei, dass alle die Veränderungen mittragen.