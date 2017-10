Rottweil Mit Rikscha oder zu Fuß: Turm-Besucher sollen in die Stadt

Rottweil (cor). Nach mehr als 4000 Besuchern am Testturm schon am ersten Wochenende brennt den Freien Wählern ein Problem auf den Nägeln: Die Besucher werden nach Ansicht der Fraktion nicht genügend auf die touristischen Reize der Innenstadt hingewiesen. Die Stadtverwaltung soll nun schnell umsetzbare Lösungen prüfen, so ein aktueller Antrag der Freien Wähler. Die Besucher sollen möglichst schon am Parkplatz angesprochen werden. Im Turm selbst seien die Besucher bereits zu beschäftigt. Die Idee der Freien Wähler: Man könnte ganz mobil direkt auf die Besucher zugehen, besipielsweise mit einer Rikscha oder einem Bauchladen. Auch eine Hütte/einen Campingwagen in Form eines Rottweiler Hundes könnten sich die Freien Wähler vorstellen. Zudem würde sich eine Versorgung mit Essen und Getränken empfehlen, meinen sie. Der Fußweg in die Stadt sollte mit Strecken- und Zeitangabe ausgeschildert werden. Außerdem sollte laut Antrag die Einrichtung eines Shuttles im 20-Minuten-Takt eingerichtet werden. Vielleicht könne mit dem Parkschein auch gleich ein Shuttleticket gelöst werden. Außerdem hält die Fraktion eine spezielle Turm-App für sehr wirkungsvoll. Die Stadtverwaltung soll nun prüfen, so der aktuelle Antrag der Freien Wähler, wie eine wirkungsvolle und rasch umsetzbare Lösung zur Ansprache der Besucher am Testturm erreicht werden kann. Der angedachte Bau eines zweiten Tourismus-Büros würde mindestens noch zwei Jahre dauern, das ist der Fraktion entschieden zu lange.