Rottweil Mit oder ohne Baldachin?

Damit sich das Gremium ein Bild machen konnte, wurden einige Baldachine zur Probe an den Säulen aufgehängt. Der Beschluss lautet: Die kunstvollen Zierdächer werden wieder angebracht. Eine Diskussion wurde darüber geführt, wie die barocken Stuhlwangen (im Fachjargon "Docken" genannt) renoviert werden sollen. Anhand einer Docke wurde eine sogenannte Überfassung geprüft. Dabei wird über die vorhandene Oberfläche eine Fassung gelegt, die bei Bedarf wieder abnehmbar ist. Die Gemeindevertreter sprachen sich jedoch einhellig gegen diese Art der Oberflächenbehandlung aus. Der Farbton und der Glanz des Überzugs gefielen nicht.

Im Diözesanarchiv in Rottenburg wurden alte Akten eingesehen, um mehr über das frühere Aussehen der Docken zu erfahren. Nun werden weitere Muster in anderen Techniken angefertigt, um dann eine endgültige Entscheidung treffen zu können.

Beim Finden der richtigen Form für die neuen Kirchenbänke geht das Gremium einen ungewöhnlichen Weg: Architekt Blum hat in Abstimmung mit der Gemeinde den theoretischen Entwurf am Zeichentisch weitgehend durch den 1:1-Modellbau in einer Schreinerei ersetzt.

Das entstandene Modell, mit dem die Form und damit der Sitzkomfort geprüft werden soll, nahmen die Gemeindevertreter im Münster in Augenschein. Der Sitzkomfort wurde für gut befunden, denn die Bank wurde ergonomisch an die heute durchschnittliche Körpergröße angepasst. Die Docken sind nicht mehr das tragende Element der Bank.

Über die Holzsorte und den Farbton wird entschieden, wenn eine Musterecke mit fertig behandeltem Pitchpine-Boden und größeren Bänken aufgebaut wird.

Da die alten Brüstungen der Bankreihen in den Quergängen wieder angebracht werden, soll ein für das Münster passender Farbton bestimmt werden. Dieser könnte sich sich in etwa nach der Farbe der inneren Turmtüre im südlichen Seitenschiff richten, die von 1915 stammt. Dieses Vorgehen im Hinblick auf Bänke, Boden und Brüstungen ist aufwändig, sichert aber die Entscheidungen so ab, wie es der Qualität von Heilig Kreuz entspricht.

Demnächst werden die Altarzunge gemauert und die Seitenaltäre eingerüstet. Ab Mitte März beginnen dort die Restauratoren in mehreren Arbeitsgemeinschaften mit ihrer Arbeit.