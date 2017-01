Rottweil Mit Martin Schulz die größeren Chancen?

Der Kreisvorsitzende der SPD, Torsten Stumpf aus Deißlingen, findet die Entscheidungs Gabriels "okay", wenn auch sehr überraschend. Auf der anderen Seite sei diese Entscheidung auch so etwas wie die "logische Konsequenz" der aktuellen Umfragen gewesen. Folge man diesen, so sei Martin Schulz beliebter als Gabriel. Zudem könne der Niedersachse bei einem möglichen rot-rot-grünen Bündnis nach der Bundestagswahl "nicht vorne dran stehen", so Stumpf.

Schulz habe schon wiederholt Standhaftigkeit gezeigt, auch in Auseinandersetzungen mit den Rechtspopulisten im Europäischen Parlament, während Gabriel mitunter der Ruf der Wankelmütigkeit anhaftete. Stumpf begrüßt, dass eine Entscheidung gefallen ist. "Jetzt können wir einen gezielten Wahlkampf machen."

Wunschkandidat