Rottweil Mit jungem Rabbiner in die Zukunft

Auch seinen Großvater, der ebenfalls aus Deutschland stammt, hatte es vor vielen Jahren wieder nach Berlin gezogen. Er wurde jedoch Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Konstanz und schließlich Landesrabbiner von Baden. Sein Enkel kam schließlich auch an den Bodensee. Schon immer bestanden von dort gute Kontakte zur Kultusgemeinde in Rottweil, die sich vor rund 15 Jahren gründete.

Schließlich bewarb er sich an den Neckar. Die Gemeinde entschied sich für den jungen Mann, der am Sonntag in seine erste Stelle als Rabbiner eingeführt wird. Es sei seine Lebensmission, so Hefer, als Rabbiner zu wirken.

Levi Yitzchak Hefer will auch Kontakt zu Kirchen suchen

Hefer lobt den große Zusammenhalt in der kleinen Gemeinde in Rottweil. Es gebe ein sehr aktives Gemeindeleben und die Gemeinde bewege sich in eine "gute Richtung", zeigt sich Hefer überzeugt. Er prophezeit ihr eine "sehr gute Zukunft". Deshalb hoffe er, so Hefer, dass er sein ganzes Leben bleiben möge. Er sei sehr froh und sehr zufrieden, dass das Gemeindezentrum am Nägelesgraben nun die besten Voraussetzungen für ein aktives Gemeindeleben biete.

Gleichwohl werde er auch den Kontakt zu den christlichen Gemeinden der Stadt suchen, denn die religiöse Kraft, die jedem Glauben innewohne, habe auch etwas Verbindendes.

Zwar sei die Synagoge in erster Linie für die Gemeinde da, aber jeder, der die Gemeinde besuchen wolle, um etwas über die jüdische Religion zu lernen, sei jederzeit willkommen, betont der künftige Rabbiner.

Nach Deutschland zu kommen, da habe er keine Bedenken gehabt. Das Land sei aus seiner Sicht auf einem guten Weg. Zwar dürfe man die Vergangenheit nicht vergessen, aber für die Zukunft sei er zuversichtlich.

Die jungen Menschen in Deutschland bezögen gegen jede Art von Faschismus Stellung. Deshalb sei es an der Zeit, nicht nur zurückzublicken, sondern nach vorn zu denken. Bisher habe er von Deutschland nur Gutes gehört. Levi Yitzchak Hefer freut sich auf diese Zukunft in Rottweil, denn er zeigt sich überzeugt: "Gott ist mit uns." Die Rottweiler Synagoge wird am morgigen Sonntag eingeweiht. Ab 16 Uhr werden aus diesem Anlass die Thorarollen durch die Stadt getragen: von der alten zur neuen Synagoge. Im Gotteshaus folgt dann unter anderem die Amtseinführung von Levi Yitzchak Hefer. Am offiziellen Festakt für geladene Gäste nehmen anschließend auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, teil.