Rottweil Mit Jugendlichen und Eltern wertvolle Gespräche geführt

Am Samstag war die Messe allerdings schlechter besucht als im Vorjahr. "Es waren zwar weniger Leute, aber wir haben dennoch sehr wertvolle Gespräche geführt", so das Fazit von Andreas Bitzer, Gesamtausbildungsleiter bei Kern-Liebers. Die Messe sei aber auch in diesem Jahr wieder hervorragend organisiert gewesen, lobt er.

Wirtschaftsförderer André Lomsky setzt ebenfalls auf "Klasse statt Masse". Er habe beobachtet, dass es am Samstag sehr viele interessierte Familien gegeben habe, die sich informiert hätten. "Zufrieden" ist auch Torolf Zahn, Ausbildungsleiter bei Junghans microtec, und Thomas Schmider, Ausbildungsleiter bei Mahle schließt sich an.

Am Samstagvormittag ging es, nach dem Schüleransturm vom Freitag, noch eher gemütlich zu auf der Messe. Viele Eltern waren mit ihren Sprösslingen gekommen und schauten sich um, andere steuerten ganz gezielt bestimmte Stände an. Gegen Mittag füllte sich die Stadthalle sichtlich und auch in der Stallhalle sowie im benachbarten Messezelt schauten sich die Besucher um.