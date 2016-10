Rottweil Mit Freunden auf und vor der Bühne

Rottweil. Der Titel ihres im vergangenen Jahr erschienenen Albums ist vieldeutig. Wenn man es mit der Zahl nicht ganz genau nimmt, ergeben sich ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Nicht ganz 15 Songs sind gelistet, den Bonustrack "Ich bau Dir ein Schloss" eingeschlossen. Fragezeichen? Ja, auch der Heintje-Schmachtfetzen hat es auf Anne Haigis’ neuen Silberling geschafft. Das ist irgendwie schräg, aber irgendwie auch passend. Das live eingespielte Album, übrigens das 15., hat es mit der romantischen Abteilung. Und es ist ein Anne-Haigis-Album. Da kommt die Sache mit dem Schloss deutlich rauer rüber als im Original – und irgendwie authentisch. Genau so authentisch wie Tom Waits’ "Waltzing Mathilda", der Opener "We Dance", der zwischen Gospel und Country tanzt, denken lässt. Und genau so wie die Mitmach-Nummer "Life Is Wonderful".

Das ist sicher der zu einem guten Teil der Aufnahme-Situation geschuldet. Zum sehr gut eingespielten Duo Anne Haigis/Ina Boo gesellen sich mehrere "Companions", auch über die "Song of my Life"-Band hinaus. Je nach Zählung kommt man wieder auf die 15, die mal ein paar knackige oder auch spacige E-Gitarrenlicks einstreuen, das Ganze mit dem Saxofon in Richtung Soul ziehen, am Klavier die von Haigis und Boo ziemlich gelebte Singer-/Songwriter-Variante unterstützen, oder als Background-Sänger das akustische Umfeld erweitern. Das macht nicht nur dem Publikum Spaß, sondern auch den Musikern. Und das merkt man dem Album an: Es ist so eine "Wir"-Geschichte, "wir" auf der Bühne, und "wir alle zusammen".

Damit ist man dann schon ganz nahe am "Schwarzen Lamm". Dort stellt sich diese Stimmung nämlich regelmäßig ein. Das wird an den Abenden mit Anne Haigis nicht anders sein. "Das ist jetzt das dritte Mal", sagt sie und freut sich schon ziemlich auf die Konzerte. Schon wegen der "tollen Atmosphäre" der Location. Dass sie hier in Rottweil aufwuchs, von hier aus- und aufbrach ist natürlich auch noch so eine spezielle Sache. Vom Eingang des Schwarzen Lamms kann sie zum Fenster im alten Kaufhaus schauen, hinter dem sie einst Flötenunterricht hatte. Die Musik, die hat es ihr angetan. In der Schule sei sie "nicht besonders gut", sagt sie, aber "in ›Musik‹ war ich ein kleiner Streber." Und ein Konzert hier, wo alles anfing, sei "’was ganz Besonderes, es hat ’was Feierliches", auch wenn sie bei Konzerte hier, wo sie manche Bekannten sieht, "immer nervöser und aufgeregter" sei. Die Konzerte am Freitag, 11., und Samstag, 12. November, beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.