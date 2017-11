Rottweil Mit Entziehung aus dem Teufelskreis

Kreis Rottweil. Bei seinem Plädoyer legte der Ankläger bei seiner Strafmaßeinstufung versuchte besonders schwere Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung als zu würdigende Kriterien zugrunde. Damit vertritt er den Standpunkt, dass erst in der Nachbarschaft des Tatorts (am Fenster eines auf der anderen Straßenseite liegenden Firmenanwesens und ein vorbeikommender Fahrradfahrer, der aber das stark blutende Opfer völlig ignoriert haben muss) auftauchende Zeugen den damals 23-Jährigen von seiner finalen Absicht abhielten, die 52-Jährige Frau für sexuelle Absichten in sein nahe der Brücke bereitstehendes Fahrzeug zu zerren.

Gespannt sein darf man nun, wie die Erste Schwurgerichtskammer am Landgericht Rottweil unter dem Vorsitz von Karlheinz Münzer den Sachverhalt des plötzlichen Ablassens des Täters von seinem Opfer beurteilt. War da möglicherweise doch ein Impuls des Erschreckens eines im Drogennebel zunächst erheblich unkontrolliert agierenden Menschen, der diesen in die Flucht trieb?. Wurden diesem – als die Frau sich nach den schlimmen Angriffen und dem Wegzerren von der Brücke an ihm mit großem Überlebenswillen blutüberströmt hochzog, die Augen geöffnet zu einem bösen Geschehen, zu dem der damals 23-Jährige später bei einer Vernehmung sagen wird, dass er sich auf das Ganze keinen Reim machen kann. Hat er also doch aus eigenem Antrieb das Weite gesucht? Könnte dann bei der Tatbeurteilung neben Körperverletzung – strafmildernd – das Stichwort Nötigung Platz greifen?

Dass der jetzt 24-jährige sich an dem Wochenende vor dem 19. Februar mit diversen Drogen und dem Konsum harter Pornoware mit unsäglichen Frauen erniedrigenden Inhalten in einen Tatrausch "hineingeschaukelt" hat, ist für alle Prozessbeteiligten keine Frage. Dass die Persönlichkeit des Täters weitaus mehr hergibt, als das Abgleiten in eine durch Rauschmittel massiv beeinflusste Gedankenwelt ist aber auch eine Erkenntnis aus dem Verfahren. Der junge Mann macht gerne Musik, unterlag diesbezüglich offenbar immer wieder der Einbildung, mit Marihuana (Cannabis) und mehr komme ein großer Wurf schneller zustande.