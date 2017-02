Rottweil Mit der Stadtkapelle um die Welt

Rottweil.Die Stadthalle ist bunt geschmückt, Musiker von Stadtkapelle und Jugendkapelle haben ihre Kostüme angelegt – oder doch nicht, denn die Ouvertüre ist ganz klassisch: Mit dem Rottweiler Narrenmarsch ziehen die Musiker am frühen Sonntagabend in den Saal. Und nicht nur das Publikum ist ganz entzückt, sondern auch Moderator Frank Golischewski. Der ist von Mainz nach Rottweil gekommen, "von Fastnachts-Hochburg zu Fastnachts-Hochburg" hat er noch am Nachmittag geschrieben, um durch das Programm zu führen. Und er macht keinen Hehl daraus, dass ihm der Rottweiler Narrenmarsch durchaus liegt, seit er 1981 zum ersten Mal als Student der Trossinger Musikhochschule ins Publikum beim Rottweiler Narrensprung wechselte.

Natürlich werden auch die Narrenmärsche der Schwesterzünfte ordentlich gewürdigt. Der Überlinger verweist immerhin in die Barockzeit und ist damit auf der Zeitschiene ein Ausgangspunkt. Und während es im Programm munter rund um die Welt geht, von Chanson bis Calypso gewissermaßen, endet die Zeitschiene nicht etwa bei "Lemon Tree", von dem die Jugendkapelle ein sehr schönes Arrangement serviert, oder dem "Toto"-Medley der Stadtkapelle, sondern mit der kabarettistischen Musik-Reprise auf eine Begebenheit am Narrentag: "Hallo, I glaub’ i kenn’ di" bringt den Saal nicht nur ins Smartphone-Zeitalter und zum Schmunzeln, sondern auch zum Mitsingen.