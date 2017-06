Rottweil Mit dem Rad die Heimat erkunden

Alle Radtouren werden von erfahrenen AOK-Radtreffleitern geführt. Einer davon ist Imanuel Späth aus Beffendorf. Von dort aus werden am 25. Juni gleich zwei Touren angeboten. "Wo die Flieger fliegen bis zum Lienberg" ist eine familienfreundliche Tour. Die zweite "Rund um den Thyssenkrupp-Testturm" ist nur für E-Bike und Pedelec-Fahrer gedacht. "Am gleichen Tag gibt es noch weitere Touren von Deißlingen und Spaichingen aus", weiß Dirk Scherer. Der AOK-Präventionsexperte erklärt: "Das gehört zum Veranstaltungskonzept: die Heimat einfach mal aus einem anderen Blickwinkel kennenlernen." Das bestätigen Sonja und Bernhard Bühl vom AOK-Radtreff Rottweil. Sie laden am 2. Juli zur "Kapellentour zwischen Eschach und Neckar" ein.

Neben gemütlichen Familientouren gibt es zum Beispiel auch eine 100 Kilometer-Rennradtour oder eine Mountainbiketour für die sportlich Ambitionierten. Die meisten Touren richten sich aber an Freizeitradler.

Alle Radtouren starten jeweils sonntags um 9.30 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können sich einfach am Treffpunkt einfinden.