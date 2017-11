Rottweil Mit besserer Bezahlung der Pflegekräfte allein ist es nicht getan

"Für die Sozialpolitik braucht man einen langen Atem", eröffnete Teufel sein Statement. Aus seiner Sicht wird die Digitalisierung auch im Gesundheitswesen rasant an Bedeutung gewinnen. Sorge bereitet Teufel die hohe Fluktuation in den Pflegeberufen. Durchschnittlich dauere die Tätigkeit in einem Pflegeberuf elf Jahre, speziell in der Altenpflege sogar auf nur noch gut drei Jahre.

Mit Blick auf die medizinische Versorgung im ländlichen Raum warnte Teufel vor einer weiteren Absenkung der durchschnittlichen Verweildauer in den Krankenhäusern auf unter fünf bis sechs Tage sowie einem weiteren Bettenabbau.

Nach Ansicht von Winfried Halusa, dem Vorsitzenden des Kreisseniorenrats, kann es mit der Pflege so nicht mehr weitergehen: überlastetes Personal, extrem hohe Fluktuation, fehlende Wertschätzung, zu geringe Bezahlung, die wegen der Arbeitszeiten schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ein leergefegter Arbeitsmarkt. Aber Halusa sah in der immer wieder geforderten besseren Bezahlung kein Allheilmittel. Er regte an, ein spezielles Modell für die Rekrutierung von Pflegekräften im Ausland mittels bilateraler Abkommen zu entwickeln. "Man könnte in bestimmten Ländern potenzielle Pflegekräfte anwerben, die mit finanzieller Unterstützung bereits in ihrem Land ein Jahr lang in Deutsch und Pflegegrundlagen unterrichtet werden."