Rottweil Mit Bäumen Gutes tun

Zur Abholung anmelden

Wer mitmachen will, kann von 2. bis 7. Januar oder 9. bis 13. Januar zu den üblichen Öffnungszeiten in die Zentrale der Firma Albrecht, Stadtgrabenstraße 6, kommen, spenden und den Baum zur Abholung anmelden. Der Baum muss dann ohne jegliche Deko am Samstag, 14. Januar, bis spätestens 8 Uhr vor dem Haus bereitliegen.

Für alle, die den Baum an den Anmeldetagen (8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr) direkt bei Albrecht abgeben wollen, ist der Mindestspendenbeitrag vier Euro. Die Spendenbeiträge bei Abholung in Rottweil, der Altstadt und in Bühlingen betragen mindestens 5,50 Euro.