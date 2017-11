Rottweil Michael Grimm und der Weg der Flaschen

Damit fängt für Grimm ein Haufen Arbeit an. Zwar ist die "Nebukadnezar" ein einigermaßen gängiges Format, allerdings eher in Grünglas für rote Bordeaux-Weine. Seine Kunden nehmen sie schon mal, wenn sie ihr noch im Fass subskribiertes Kontingent abfüllen lassen. Freilich ist auch dort die "Salmanazar" gängiger. Weshalb? Die Bordeaux-Weine werden in der Regel in 0,75-Liter-Flaschen abgefüllt und zu je einem Dutzend in Kisten verpackt. Ergibt neun Liter, das Füllvolumen einer "Salmanazar". Die wäre auch in der Handhabung einfacher. Die größere ist aber irgendwie schöner. Insbesondere in Klarglas, weil man darin fast nur – weißen – Süßwein hat, und der wiederum fast nur in kleineren Mengen getrunken wird.

Das macht aus der ohnehin schon schwierigen Suche eine Expertensache. Eigentlich hätte er die Flaschen ja gerne in Deutschland herstellen lassen, sagt Grimm, doch winkten alle in Frage kommenden Glasfabriken ab. Über sein Netzwerk in Bordeaux – mit Tipps, Empfehlungen und immer noch viel Recherche kommt er an einen Hersteller. Der produziert die weißen Nebukadnezars aber nur einmal im Jahr. Als Grimm anfragt, sind noch rund 180 Exemplare am Lager. Nachdem die Order für Forum Kunst ausgeliefert ist, dürfen die Öfen für die nächste Auflage schon mal langsam warmlaufen. Oder anders: Das Rottweiler Kunstprojekt hat dem Weinmarkt eine ganz gehörige Portion ganz besonderes Transportverpackungsmaterial entzogen. Worin übrigens ein gewisser Reiz liegt, denn normalerweise geht es auch bei den großen Flaschen um den Inhalt. In diesem Fall aber rückt das Gefäß in den Mittelpunkt. Und auch das kann man genießen.