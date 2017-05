Kreis Rottweil (nk). Drei Jahre und vier Monate Freiheitsstrafe hat ein 20-jähriger Tuttlinger für eine Messerattacke gegen seinen bettlägerigen Stiefvater bekommen. Dieses Urteil fällte am Dienstag das Rottweiler Jugendschöffengericht unter dem Vorsitz von Amtsgerichtsdirektorin Petra Wagner. Ebenfalls mit in die Entscheidung flossen zwei weitere Taten ein: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahl. Wagner ordnete zudem an, dass der Täter in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird. Der junge Mann hatte seine Attacke unter einer beachtlichen Menge Alkohol begangen: Ein psychiatrischer Gutachter schätzte den Alkoholspiegel auf um die drei Promille. Dieser beachtliche Wert habe die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten sicher eingeschränkt, meinte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Von einer Schuldunfähigkeit sei jedoch nicht auszugehen. Der Täter ist Alkoholiker und war zuvor schon unter starkem Alkoholeinfluss straffällig geworden.