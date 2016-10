Rottweil Melodien für Herz, Gemüt und die tiefste Seelenspitze

Anliegen des Chors ist es, in ökumenischem Geiste die tiefe Spiritualität der ostkirchlichen Liturgie den Gläubigen aller Kirchen und Konfessionen im Westen nahezubringen. Die herrlichen Gesänge vermitteln in der Andersartigkeit der Melodik, in Klang und Rhythmus, ergänzt durch die prächtigen Gewänder und die Ikonen, etwas von dem, was man "Mystik" im gottesdienstlichen Geschehen nennt.

Das Wort "myein" aus dem Griechischen heißt: Die Augen schließen, um sich in der tiefsten Seelenspitze, im Herzen und Gemüt ergreifen zu lassen.

"Gospodi pomiluj" ist der in slawischer Sprache immer wiederkehrende Gebetsruf der Liturgie und heißt übersetzt "Herr, erbarme dich unser" – daher der Name des Chors.

Der Gospodi-Chor ist international bekannt geworden durch Reisen nach Irland, Russland, Indien und wiederholt nach Rom. Er war auf ökumenischen Kirchentagen und bei verschiedenen feierlichen Anlässen präsent.