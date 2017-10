Rottweil Meisterwerke aus zwei Jahrhunderten

Ein weiteres Konzert am Samstag, 21. Oktober, wird von Petra Ahlander und ihrem Ehemann Luc Antonini alleine bestritten. Die beiden professionellen Musiker präsentieren in der Reihe "Rottweiler Orgelkonzerte" ab 19.15 Uhr in der Kirche Ruhe-Christi Werke für Sopran und Orgel sowie für Orgel solo. Sie haben hierfür ein sehr abwechslungsreiches Programm aus mehreren Jahrhunderten mit Werken von Bruhns, Bach, Mozart und Petrali zusammengestellt. Der Eintritt für beide Konzert ist frei, es wird um Spenden gebeten.