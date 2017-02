Rottweil Mehr Sicherheit für Senioren auf der Straße

Wie im Sport oder im Beruf – so verhalte es sich laut Mitteilung auch mit der Mobilität. Mit dem täglichen Training steigt die Selbstsicherheit. Genau hier setzt die Kreisverkehrswacht an, die durch ihre erfahrenen Moderatoren Änderungen und Neuerungen zu den Verkehrsregeln erläutert und darüber hinaus auch über technische Unterstützungssysteme und deren Wirkungsweise informiert.

Die Polizei als Projektpartner sorgt durch konkrete Verhaltenshinweise für die Sicherheit von Senioren. Das Spektrum reicht hier von Informationen über Neuerungen für Radfahrer und die Besonderheiten und die verkehrssichere Nutzung von Pedelecs oder E-Bikes bis hin zu Verhaltenshinweisen, sollte man Zeuge oder Opfer einer Straftat werden.

Abgerundet wird das Programm durch Informationen des Landeapothekerverbandes, der sich insbesondere der Frage widmet, was Medikamente mit der Teilnahme am Straßenverkehr zu tun haben können. Die Apotheker klären dabei über Medikamentenwechselwirkungen auf und beraten über Einschränkungen sowie notwendige Vorsichtsmaßnahmen bei der Teilnahme am Straßenverkehr.

Das Programm "sicher fit unterwegs" wird von der Kreisverkehrswacht koordiniert und kostenfrei ab einer Teilnehmerzahl von 15 angeboten. Die Kreisverkehrswacht richtet das Programm laut Pressemitteilung auch an Seniorenvereinigungen. Interessierte Einzelpersonen oder kleinere Gruppen sind ebenso willkommen.

Weitere Informationen: www.verkehrswacht-rottweil.de in der Rubrik "Aktionen & Programme" oder beim Landesapothekerverband unter Telefon 0711/ 2233453