Rottweil Mehr als 60 Einbrüche in einem halben Jahr

Besonders die Frau gab sich naiv, wollte alles nicht so genau mitbekommen oder nicht richtig hingehört haben. Schließlich machte sie in der Verhandlung keine Angaben mehr. Indes, Münzers Warnung fruchtete, denn von nun an zeigten sich die Angeklagten kooperativer.

Mitunter beging der Einbrecher gleich mehrere Taten in einer Nacht. Er hatte sich mit dem nötigen Werkzeug für seine typische Art des Einbruchs ausgerüstet, trug bei den Taten eine Sturmhaube, um nicht erkannt zu werden, in seiner Tasche lag Pfefferspray, das er aber nie benutzte. Meist suchte er, mitunter wenn die Bewohner nichts ahnend schliefen, nach Bargeld, Schmuck, Uhren und sonstigen Wertgegenständen.

Im Laufe der Verhandlungen schälte sich dann heraus, welche der ihm zur Last gelegten Taten der Einbrecher begangen hatte. Mitunter allerdings konnte er sich an die gezeigten Tatorte nicht erinnern, mal gab er rundheraus zu: "Ja, das habe ich gemacht." Seine Erinnerungslücken waren bei der Vielzahl der Taten allerdings auch nicht verwunderlich, was Münzer zu der Bemerkung veranlasste, dass nachts "schließlich alle Häuser grau" seien. Zwischenzeitlich hatte der Hauptangeklagte seine Lage wohl realisiert und wollte ein Geständnis ablegen, was Münzer allerdings ablehnte, bevor die dem Angeklagten nicht erinnerlichen Fälle geklärt seien. Und da gab sich Münzer zuversichtlich.

Die Verhandlung wird am 17. Oktober fortgesetzt.